SPECTACLE “La beauté, recherche et développement” – Cie Interligne (Tours) La Grande Surface / LAVAL Laval Catégories d’évènement: Laval

Mayenne

SPECTACLE “La beauté, recherche et développement” – Cie Interligne (Tours) La Grande Surface / LAVAL, 23 mars 2022 19:00, Laval. 23 et 24 mars Sur place 10 € / 8€ / 6€ (tarif groupe) https://www.helloasso.com/associations/la-grande-surface/evenements/la-beaute-recherche-et-developpement, 0243532034 Nicole et Brigitte, deux guides un peu cabossées, entrainent le public dans un parcours qui égratigne les diktats de la beauté. Une visite guidée bizarre, burlesque, loufoque. Nous accueillons prochainement la compagnie Interligne (Tours) pour “La beauté, recherche et développement” à La Grande Surface (Le Palindrome – 25 rue Albert Einstein, Laval, ACCÈS par la rue Victor), fabrique artistique gérée par les compagnies Théâtre d’Air, Art Zygote et Anima Compagnie. DATES UNIQUES EN MAYENNE ! mercredi 23 mars à 19h

jeudi 24 mars à 10h30 Tarifs : 10 € / 8€ / 6€ (tarif groupe)

Réservations : 02 43 53 20 34 / billetterie en ligne : “Une pièce avec expériences et tentatives de solutions où de drôles de personnages tentent d’en finir avec les difficultés de l’existence. Pour ne plus avoir peur et finalement pour en finir avec la mort et toutes ces choses inutiles, deux femmes, Brigitte et Nicole, ont trouvé la solution : la beauté. C’est une visite guidée bizarre, burlesque, loufoque où Nicole et Brigitte, deux guides un peu cabossées, entrainent le public dans un parcours qui égratigne les diktats de la beauté et aborde la peur du vieillissement. Absurde, émouvant et réjouissant.” avec Emmanelle Trégnier et Christine Mariez

Regard mise en scène : Saadia Bentaieb

tout public à partir de 12 ans

durée : 1h10 La Grande Surface / LAVAL Impasse de Londres, 53000 Laval 53000 Laval Kellermann Mayenne mercredi 23 mars – 19h00 à 20h15

jeudi 24 mars – 10h30 à 11h45

Catégories d'évènement: Laval, Mayenne

Lieu La Grande Surface / LAVAL
Adresse Impasse de Londres, 53000 Laval
Ville Laval

