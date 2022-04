LAVAL ASTRA Laval-sur-Vologne Laval-sur-Vologne Catégories d’évènement: Laval-sur-Vologne

LAVAL ASTRA Laval-sur-Vologne, 14 mai 2022, Laval-sur-Vologne. LAVAL ASTRA Guinguette La Fa�te 1 chemin de Fa�te Laval-sur-Vologne

2022-05-14 17:00:00 – 2022-05-14 23:59:00 Guinguette La Fa�te 1 chemin de Fa�te

Laval-sur-Vologne Vosges Laval-sur-Vologne 12 EUR Le 14 mai 2022 les �toiles s�alignent � Laval-sur-Vologne !

Nous accueillons pour l�occasion le collectif NaMeK pour une soir�e psych�d�lique sous la vo�te c�leste vosgienne, scintillante et hypnotisante.

De la Psytechno � la Forest en passant par la Darkprog, NaMeK met les petits plats dans les grands pour vous proposer un menu Psytrance aux petits oignons.

Le collectif d�ploiera aussi une sc�nographie sur-mesure pour une immersion optimale dans son univers n�buleux. ARTISTES CONFIRM�S ( A � Z ) GUEST

> EKLIPS [AZTECHNO] – Paris

> EPY-C [EUPHORIK / EXOTRIP] – Toulouse

> HANVEC – Brest

> WILL WILD BASS – Paris

> YOUNS – Nancy NAMEK Crew

> BEAT’OSAURUS

> BRAHM� PROCESS

> GRUMLAR

> JUKO

> OCTOKTONE

> VICIOUS CACTUS

… More TBA … SONORISATION

Rcf & L. Acoustics BILLETTERIE

https://www.helloasso.com/…/name…/evenements/laval-astra Pr�ventes —————- 12� (Tarif normal jusqu’au 14/05)

Sur place —————– 15� (Derni�re chance � l’entr�e) Rappel :

Capacit� max. 300 personnes.

L’entr�e est interdite aux mineurs, pr�voir une pi�ce d’identit�. RESTAURATION

Tartes flamb�es, bi�res & compagnie pour vous sustenter et �tancher votre soif ! Un maximum de produits locaux et maison… CAMPING

Sur place et gratuit ! Les objets suivants sont interdits sur site :

Bouteilles en verre ou en plastique, canettes en alu, tous les liquides et tous les objets pouvant se r�v�ler dangereux ou tranchants. +33 3 54 39 53 88 Visuel par Jenn Namek.

Guinguette La Fa�te 1 chemin de Fa�te Laval-sur-Vologne

