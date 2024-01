FESTIVAL MONTE DANS L’BUS – AU COEUR DE LAVAL AGGLO Laval, lundi 4 mars 2024.

FESTIVAL MONTE DANS L’BUS – AU COEUR DE LAVAL AGGLO Laval Mayenne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-04

fin : 2024-03-10

Festival Monte dans l’Bus – 11ème édition

La 11e édition du festival Monte Dans L’Bus se déroulera du 04 au 10 mars 2024 dans Laval et son agglomération, pendant les vacances scolaires !

Format plus court mais plus intense !

Monte Dans L’Bus s’arrêtera également dans les écoles en y proposant une programmation dédiée aux établissements scolaires qui restent des endroits favorables à l’accès pour tous aux créations.

Enfin, Poc Pok entend jouer un rôle important dans le soutien à l’émergence artistique jeune public. Cette année, le 6PAR4 accueillera et soutiendra une création musicale jeune public nommée «Doggo dont la première date sera présentée dans le cadre du festival au Reflet à Saint-Berthevin.

• Du 04 au 10 mars 2024

• Dans Laval Agglomération

.

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire



L’événement FESTIVAL MONTE DANS L’BUS – AU COEUR DE LAVAL AGGLO Laval a été mis à jour le 2024-01-20 par eSPRIT Pays de la Loire