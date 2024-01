CONFÉRENCE « NOTRE MONDE EST BEAU MAIS EST-IL DURABLE ? » // ZÉRO DÉCHET EN MAYENNE Laval, jeudi 25 janvier 2024.

Zéro Déchet en Mayenne présente « Notre monde est beau mais est-il durable ? » – Avant-Scène

Zéro Déchet en Mayenne présente « Notre monde est beau mais est-il durable », une conférence de Soizick Manac’h-Chauvel, professeure de Sciences Économiques et Sociales, chroniqueuse radio et conférencière.

La croissance économique permet la création d’emplois, l’augmentation des richesses et le confort individuel. Mais elle génère également du CO2,et la sixième disparition des espèces et détruit inexorablement les ressources de la Terre. Alors est-il possible de concilier croissance et écologie ?

• Jeudi 25 janvier de 18h30 à 20h30 (ouverture des portes à 18h15 / temps d’échange de 20h à 20h30)

• L’Avant-Scène

• Par S.Manac’h-Chauvel

• Gratuit

• Inscription sur helloasso.com

• Renseignements : mayenne@zerowastefrance.org ou 06 62 56 36 59

33 Allée du Vieux Saint-Louis

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire mayenne@zerowastefrance.org



