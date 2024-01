SOIRÉES AU FOND À GAUCHE À LA CRYPTE DU THÉÂTRE DE LAVAL Laval, samedi 20 janvier 2024.

Soirée au fond à gauche #42 à La Crypte du Théâtre

Soirée « Au Fond à Gauche » #42 : Terminé Bonsoir et Club mutant

Les légendaires soirées Au Fond à gauche, portées par l’association du même nom, reviennent embraser la Crypte du Théâtre.

Après avoir clôturé en grande pompe leur dixième saison, les soirées Au fond à gauche restent une valeur sûre des festivités lavalloises. Presque une institution, tant ses organisateurs savent bichonner leur public : accueil chaleureux et propositions déjantées rythment les soirées, entre DJ sets, concerts et surprises en tout genre. Un must des nuits lavalloises !

INFOS PRATIQUES :

· Samedi 20 janvier à 20h30

· Théâtre de Laval – 34, rue de la Paix, Salle de la Rotonde

· Tout public – sur réservation

34 Rue de la Paix

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire



