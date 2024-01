JOURNÉES PORTES OUVERTES – ASSOCIATION FAMILIALE AFLEC Laval, samedi 20 janvier 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 10:00:00

fin : 2024-01-20 17:00:00

Journées portes ouvertes de l’AFLEC (association familiale)

L’AFLEC organise ses premières « Portes Ouvertes » pour permettre de découvrir les activités mises en place par l’AFLEC.

Des stands pour les activités avec des réalisations et des démonstrations d’activité le matin et l’après-midi dont vous pouvez trouver la programmation ci-dessous !

Toutes les activités seront représentées et les intervenants et des pratiquants seront présents pour vous donner tous les renseignements et les explications sur la pratique des activités.

Des dégustations de réalisation de l’atelier cuisine pourront être proposées et un pot de clôture terminera cette journée.

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire



