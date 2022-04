Lavage de voiture par les jeunes de l’animation jeunesse de Cugand Espace Culturel du Doué Cugand Catégories d’évènement: Cugand

Vendée

Lavage de voiture par les jeunes de l’animation jeunesse de Cugand Espace Culturel du Doué, 7 mai 2022, Cugand. Lavage de voiture par les jeunes de l’animation jeunesse de Cugand

Espace Culturel du Doué, le samedi 7 mai à 09:30

Dans le cadre de leur projet de séjour à Paris, un groupe de jeunes de l’animation jeunesse de Cugand continue ses actions d’autofinancement et organise un lavage voiture sur le parking de l’Espace Culturel du Doué, le 7 mai de 9h30 à 14h. ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————– N’hésistez pas à en parler autour de vous et à les soutenir dans ce projet en venant donner un petit coup de propre à votre véhicule ! Lavage intérieur et/ou extérieur.

Prix libre de 5€ à 20€

Dans le cadre de leur projet de séjour à Paris, un groupe de jeunes de l’animation jeunesse de Cugand organise un lavage voiture sur le parking de l’Espace Culturel du Doué le 7 mai 2022. Espace Culturel du Doué Rue du Président Auguste Durand, 85610 Cugand Cugand Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T09:30:00 2022-05-07T14:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cugand, Vendée Autres Lieu Espace Culturel du Doué Adresse Rue du Président Auguste Durand, 85610 Cugand Ville Cugand lieuville Espace Culturel du Doué Cugand Departement Vendée

Espace Culturel du Doué Cugand Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cugand/

Lavage de voiture par les jeunes de l’animation jeunesse de Cugand Espace Culturel du Doué 2022-05-07 was last modified: by Lavage de voiture par les jeunes de l’animation jeunesse de Cugand Espace Culturel du Doué Espace Culturel du Doué 7 mai 2022 Cugand Espace Culturel du Doué Cugand

Cugand Vendée