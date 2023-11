Vente de crêpes et d’objets artisanaux au profit du Téléthon Lauzun, 9 décembre 2023, Lauzun.

Lauzun,Lot-et-Garonne

Lors du marché traditionnel, l’Association le Club des Hirondelles organise une vente de crêpes et d’objets artisanaux au profit du Téléthon. La somme récoltée sera reversée à l’AFM-Téléthon. Venez nombreux !.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 12:00:00. EUR.

Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



During the traditional market, the Club des Hirondelles association is organizing a sale of crêpes and handicrafts in aid of the Telethon. All proceeds will be donated to the AFM-Téléthon. Come one, come all!

Durante el mercado tradicional, la asociación Club des Hirondelles organiza una venta de crepes y artesanía a beneficio del Teletón. La recaudación se destinará a AFM-Téléthon. Vengan todos

Während des traditionellen Marktes organisiert der Verein le Club des Hirondelles einen Verkauf von Crêpes und kunsthandwerklichen Gegenständen zugunsten des Telethon. Die eingenommene Summe wird an die AFM-Téléthon gespendet. Kommen Sie zahlreich!

Mise à jour le 2023-11-14 par OT du Pays de Lauzun