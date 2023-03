Les Gasconnades Lauzun Lauzun Catégories d’Évènement: Lauzun

Lot-et-Garonne

Les Gasconnades, 13 août 2023, Lauzun Lauzun. Les Gasconnades EUR rue Mazelié Lauzun Lot-et-Garonne

2023-08-13 08:00:00 – 2023-08-13 Lauzun

Lot-et-Garonne Lauzun . EUR Pour la 29ème édition des Gasconnades organisée par le Comité des fêtes, venez vendre ou chiner des objets de seconde main sur les nombreux stands du vide-greniers, restauration et buvette sur place toute la journée. Pour le soir, le restaurant « Gostar » vous propose un repas gascon avec au menu apéritif, tourin, duo de boudins et poitrine de porc confite avec des haricots coco, riz au lait façon grand-mère au caramel beurre salé, une bouteille de vin est comprise dans le menu pour 4 personnes. Possibilité de repas végétarien. La soirée sera animée par le groupe « Rock on the road ». Apportez vos couverts complets et merci de ne pas amener vos boissons. Un moment festif a partagé entre amis ou en famille à ne manquer sous aucun prétexte. Toute la journée, des animations auront lieu avec le Festival International des Arts de Vivants. Pour les 29èmes Gasconnades organisée par le Comité des fêtes, toute la journée venez chiner lors du vide-greniers, restauration et buvette sur place. En soirée, un repas gascon vous est proposé par le restaurant « Gostar ». Amenez vos couverts complets. Animation avec Le Festival des Arts de la Rue. +33 6 78 38 74 06 Comité des fêtes ©otpl

Lauzun

dernière mise à jour : 2023-03-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Lauzun, Lot-et-Garonne Autres Lieu Lauzun Adresse rue Mazelié Lauzun Lot-et-Garonne Ville Lauzun Lauzun Departement Lot-et-Garonne Tarif EUR Lieu Ville Lauzun

Lauzun Lauzun Lauzun Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lauzun lauzun/

Les Gasconnades 2023-08-13 was last modified: by Les Gasconnades Lauzun 13 août 2023 Lauzun Lot-et-Garonne rue Mazelié Lauzun Lot-et-Garonne

Lauzun Lauzun Lot-et-Garonne