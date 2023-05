Soirée concert au Rendez-Vous Café Rue Marcel Hervé, 14 juin 2023, Lauzun.

Venez profiter le temps d’un repas au Rendez-Vous Café d’un concert de l’artiste « Rob Russel ». Le nombre de places étant limitées, pensez à réserver. Possibilité de repas végétarien sur commande..

2023-06-14 à ; fin : 2023-06-14 . EUR.

Rue Marcel Hervé

Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come and enjoy a meal at the Rendez-Vous Café with a concert by the artist « Rob Russel ». The number of places is limited, so please make a reservation. Vegetarian meals are available upon request.

Venga a disfrutar de una comida en el Rendez-Vous Café con un concierto del artista « Rob Russel ». El número de plazas es limitado, así que le rogamos que haga una reserva. Hay platos vegetarianos disponibles previa petición.

Genießen Sie während einer Mahlzeit im Rendez-Vous Café ein Konzert des Künstlers « Rob Russel ». Da die Anzahl der Plätze begrenzt ist, denken Sie bitte an eine Reservierung. Vegetarisches Essen ist auf Bestellung möglich.

Mise à jour le 2023-05-12 par OT du Pays de Lauzun