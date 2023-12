Atelier Fresque du Climat LAUZERVILLE salle des associations (à droite du portail de l’école) Lauzerville, 16 décembre 2023 12:30, Lauzerville.

Atelier Fresque du Climat Samedi 16 décembre, 13h30 LAUZERVILLE salle des associations (à droite du portail de l’école) Animation gratuite, inscription nécessaire par mail

L’association Graines de Demain vous propose une Fresque du Climat co-animée par deux de ses membres, Ludiwine et Sylvie.

Atelier entièrement gratuit

Le nombre de places étant limité à 12 participants, votre inscription est nécessaire.

La Fresque du Climat permet à chacun de comprendre le fonctionnement, l’ampleur et la complexité des enjeux liés aux dérèglements climatiques.

Depuis sa création en 2018, La Fresque du Climat c’est 1,2 million de participants et plus de 60 000 bénévoles dans 156 pays en plus de 45 langues.

Pour en savoir davantage sur la Fresque du climat : https://fresqueduclimat.org/

LAUZERVILLE salle des associations (à droite du portail de l'école) Lauzerville Lauzerville 31650 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T13:30:00+01:00 – 2023-12-16T16:30:00+01:00

Changement climatique GIEC

Fresque du Climat