Journées Européennes des Moulins au Jardin des Sculptures Jardin des Sculptures, 20 mai 2023, Lauzerte.

Dans le cadre des journées européennes des moulins, le jardin des scultures vous accueille..

2023-05-20 à 09:00:00 ; fin : 2023-05-21 18:00:00. .

Jardin des Sculptures nouguy

Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie



Within the framework of the European days of the mills, the garden of the scultures welcomes you.

En el marco de las Jornadas Europeas de los Molinos de Viento, el jardín de las esculturas le da la bienvenida.

Im Rahmen der Europäischen Mühlentage empfängt Sie der Garten der Skulpturen.

Mise à jour le 2023-04-12 par Office de Tourisme Quercy Sud-Ouest