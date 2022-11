TRIO DICILABAS PUITS DE JOUR Lauzerte Catégories d’évènement: Lauzerte

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Approchez et laissez vous entraîner Dicilabas, où chant, banjo/guitare et contrebasse se mêlent pour vous faire vibrer au son du blues du Delta, du swing et du jam’balaya !Dicilabas c’est la rencontre de trois musiciens toulousains d’horizons divers qui se réunissent pour faire résonner les sons chauds et l’énergie langoureuse des fantômes du Bayou. PUITS DE JOUR 16 Place des Cornières, 82110 Lauzerte 82110 Lauzerte Tarn-et-Garonne dimanche 27 novembre – 19h30 à 21h00

