Greeter: Le village martyr d’Oradour sur Glane raconté par un habitant L’Auze Oradour-sur-Glane, 25 octobre 2023, Oradour-sur-Glane.

Oradour-sur-Glane,Haute-Vienne

Venez découvrir ou redécouvrir l’histoire d’Oradour-sur-Glane à travers un greeter, c’est-à-dire un habitant passionné du territoire, amoureux de sa ville et de sa région, qui a l’envie de rencontrer des visiteurs et de partager ses connaissances et sa passion. Maurice est né à Oradour quelques années après le massacre. Son intervention, gratuite, est un précieux témoignage d’un pan de notre histoire que l’on ne doit pas oublier. Réservation obligatoire sur notre site internet www.poltourisme.fr.

2023-10-25 fin : 2023-10-25 . EUR.

L’Auze Parking du Centre de la Mémoire

Oradour-sur-Glane 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and discover or rediscover the history of Oradour-sur-Glane through a greeter, i.e. an enthusiastic local who loves his town and region, and is keen to meet visitors and share his knowledge and passion. Maurice was born in Oradour a few years after the massacre. His talk, free of charge, is a precious testimony to a part of our history that we must not forget. Reservations required on our website www.poltourisme.fr

Venga a descubrir o redescubrir la historia de Oradour-sur-Glane a través de un « greeter », es decir, un lugareño apasionado por la zona, amante de su ciudad y de su región, dispuesto a conocer a los visitantes y a compartir con ellos sus conocimientos y su pasión. Maurice nació en Oradour pocos años después de la masacre. Su conferencia, gratuita, es un precioso recuerdo de una parte de nuestra historia que no debe olvidarse. Reserva obligatoria en nuestro sitio web www.poltourisme.fr

Entdecken oder wiederentdecken Sie die Geschichte von Oradour-sur-Glane durch einen Greeter, d. h. einen begeisterten Einwohner der Gegend, der seine Stadt und seine Region liebt und Lust hat, Besucher zu treffen und sein Wissen und seine Leidenschaft mit ihnen zu teilen. Maurice wurde einige Jahre nach dem Massaker in Oradour geboren. Sein kostenloser Vortrag ist ein wertvolles Zeugnis für einen Teil unserer Geschichte, den wir nicht vergessen dürfen. Reservierungen sind auf unserer Website www.poltourisme.fr erforderlich

Mise à jour le 2023-10-03 par OT Porte Océane du Limousin