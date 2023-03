Journées portes ouvertes à l’atelier de céramique Lauw Catégories d’Évènement: 68290

Lauw

Journées portes ouvertes à l’atelier de céramique, 1 avril 2023, Lauw . Journées portes ouvertes à l’atelier de céramique 32 Rue du Château Lauw 68290

2023-04-01 – 2023-04-02 Lauw

Lauriane Firoben, céramiste professionnelle, ouvre son atelier. Au programme : Exposition « A chacun son tour ». Invité : Serge Ginglinger, tourneur sur bois, visite de l'atelier et présentation des techniques, démonstrations de tournage céramique à 11h, 15h et 17h, démonstration sur bois en continu.

