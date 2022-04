L’Autruche et le chasseur Bibliothèque Municipale d’Ingré, 14 mai 2022, Ingré.

L’Autruche et le chasseur

Bibliothèque Municipale d’Ingré, le samedi 14 mai à 20:00

L’Autruche et le chasseur ————————- ### Samedi 14 Mai 2022 à 20h à la Bibliothèque municipale d’Ingré _**écrit et mis en scène par Mehdi Heraut-Zérigui, une production de la Compagnie du Prélude**_ **Connaissez-vous le conte de l’Autruche et du chasseur ?** Depuis des générations, les couffins se laissaient bercer par cette effrayante histoire qui se murmure au son de la cloche. On dit que l’Autruche enlève les enfants, et dévore quiconque oserait s’égarer la nuit hors du Village. Même la Sainte Mère de l’éternel ne peut rien pour les écervelés qui ne respecteraient pas ces consignes. **Octave était un jeune homme banal. Qui aurait cru qu’il endosserait un jour le rôle du Chasseur ? Octave, un héros ?** Pourtant, c’est bien lui qui osa braver le couvre-feu et dépasser l’orée de la forêt alors que la cloche sonnait. Octave s’engouffra ainsi dans une aventure où se confrontèrent ses peurs et ses contradictions. Venez vous plonger dans l’Univers de la créature, et partez à la rencontre de l’Autruche. Le maire, la folle du village, ses habitants, le conteur, la jeune fille croisée à l’orée des bois, le garde, ou encore Octave, tous vous attendent. Tout débuta lors d’une veillée sur la place du village… **Oserez-vous nous rejoindre ? ?**

Entrée gratuite sur réservation

Bibliothèque Municipale d’Ingré 15 rue de la mairie Ingré Loiret



