Orléans Ecole Supérieure d'Art et de Design d'Orléans Loiret, Orléans L’autrice Reine Prat invitée à l’ÉSAD Orléans Ecole Supérieure d’Art et de Design d’Orléans Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

L’autrice Reine Prat invitée à l’ÉSAD Orléans Ecole Supérieure d’Art et de Design d’Orléans, 28 octobre 2021, Orléans. L’autrice Reine Prat invitée à l’ÉSAD Orléans

Ecole Supérieure d’Art et de Design d’Orléans, le jeudi 28 octobre à 18:00

L’ÉSAD Orléans, en partenariat avec la librairie Les temps modernes et les éditions Rue de l’échiquier ont le plaisir de recevoir l’autrice Reine Prat à l’occasion de la parution de son dernier livre Exploser le plafond : précis de féminisme à l’usage du monde de la culture. Dans cet essai, Reine Prat revient sur le fonctionnement interne du secteur, ses caractéristiques structurelles et la récente mise en lumière d’une réalité longtemps camouflée : censé pro- mouvoir l’ouverture et la diversité, cet univers cultive en réalité l’entre-soi et reste un bastion d’hommes blancs, cis-hétéros, issus des classes moyennes et supérieures, y compris dans des professions fortement féminisées comme le livre. Autrice de deux rapports ministériels « pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans les arts du spectacle », publiés en 2006 et 2009, Reine Prat porte une réflexion unique sur le sujet, puisqu’elle décrypte des mécanismes, qu’elle a observés de l’intérieur, et donne à entendre la pluralité des voix de celles et ceux qui font la culture et les arts aujourd’hui. **Entrée sur inscription en cliquant sur “S’inscrire / réserver”.**

Entrée sur inscription

L’ÉSAD Orléans, en partenariat avec la librairie Les temps modernes et les éditions Rue de l’échiquier ont le plaisir de recevoir l’autrice Reine Prat à l’occasion de la parution de son dernier livre. Ecole Supérieure d’Art et de Design d’Orléans 14 rue Dupanloup Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-28T18:00:00 2021-10-28T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Ecole Supérieure d'Art et de Design d'Orléans Adresse 14 rue Dupanloup Ville Orléans lieuville Ecole Supérieure d'Art et de Design d'Orléans Orléans