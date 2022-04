SANGRIA GRATUITE en concert à LAUTREC, samedi 28 mai. LAUTREC Lautrec Catégories d’évènement: Lautrec

Tarn

SANGRIA GRATUITE en concert à LAUTREC, samedi 28 mai. LAUTREC, 28 mai 2022 18:00, Lautrec. Samedi 28 mai, 18h00 Sur place Entrée gratuite. SANGRIA GRATUITE en concert à LAUTREC. Pour célébrer ses 51 ans le comité des Fêtes de LAUTREC invite le célèbre groupe rock-festif SANGRIA GRATUITE en concert le samedi 28 mai à 21 heures 30. Super programme puisque à 18 heures c’est la banda OKSOU qui animera la première partie et ce sera la FRENCH TEUF qui clôturera cette soirée de fête exceptionnelle. Inscriptions à l’office de tourisme de Lautrec. LAUTREC LAUTREC 81440 81440 Lautrec Tarn samedi 28 mai – 18h00 à 23h59

Détails Heure : 18:00 - 23:59 Catégories d’évènement: Lautrec, Tarn Autres Lieu LAUTREC Adresse LAUTREC 81440 Ville Lautrec lieuville LAUTREC Lautrec Departement Tarn

LAUTREC Lautrec Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lautrec/

SANGRIA GRATUITE en concert à LAUTREC, samedi 28 mai. LAUTREC 2022-05-28 was last modified: by SANGRIA GRATUITE en concert à LAUTREC, samedi 28 mai. LAUTREC LAUTREC 28 mai 2022 18:00 Lautrec LAUTREC Lautrec

Lautrec Tarn