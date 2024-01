Fête de l’Ail Rose de Lautrec Lautrec, vendredi 2 août 2024.

Fête de l’Ail Rose de Lautrec Lautrec Tarn

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-02 08:00:00

fin : 2024-08-03 00:00:00

L’Ail Rose de Lautrec est célébré chaque année le premier vendredi et samedi du mois d’août. Deux jours de festivités, de découvertes et de convivialité autour de l’Ail Rose de Lautrec Label Rouge et IGP !

Village de Lautrec

Lautrec 81440 Tarn Occitanie info@ailrosedelautrec.com



