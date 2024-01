L’Autre Whitechapel Théâtre des Beaux Arts Bordeaux, jeudi 1 février 2024.

L’Autre Whitechapel Mickael et Mélodie, stewards un brin givrés vous embarquent à Londres sur les traces de Jack l’éventreur. 1 17 février Théâtre des Beaux Arts Tarif Plein 24€ ; Tarif Réduit 18€ ; Tarif Carte Jeune 14€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-01T20:30:00+01:00 – 2024-02-01T22:00:00+01:00

Fin : 2024-02-17T20:30:00+01:00 – 2024-02-17T22:00:00+01:00

Avec Jérôme Chambon et Eve Martin

Mis en scène par Justine Lautrette et Benoit Michel

Compagnie File Agathe

Bienvenue dans le quartier de Whitechapel !

Humour noir, suspense, amour, concurrence… Les histoires se mêlent à l’Histoire autour d’un fait-divers devenu mythe.

Vous faites la connaissance de Penny Johnson, prostituée pleine d’entrain, qui aguiche le client en chanson poétique et grinçante. Andrew Davies, journaliste au Punch, prêt à tout pour réussir, cherche des «indics» dans les quartiers populaires. Emily Simpson, journaliste audacieuse, et William Adams, médecin légiste décalé, complètent ce tableau. Ces quatre personnages se croisent, s’aiment, se manipulent, se concurrencent.

Derrière ces échanges humains inattendus se trame une autre histoire, une à une des prostituées sont assassinées. Cela vous rappelle peut-être la signature d’un célèbre éventreur…

La compagnie File Agathe revisite cette période mythique en y apportant un autre point de vue !

Tout public à partir de 10 ans

Durée 1h15

Théâtre des Beaux Arts 2 rue des Beaux Arts, Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 21 85 36 https://www.theatre-beauxarts.fr https://www.facebook.com/TheatredesBeauxArts;https://www.instagram.com/theatredesbeauxarts Situé à deux pas du Conservatoire de Bordeaux et de l'école des Beaux-Arts, le Théâtre des Beaux-Arts, qui a ouvert ses portes en janvier 2018, est un lieu incontournable de la création contemporaine à Bordeaux.

Ancien Café-Théâtre, le Théâtre des Beaux-Arts est un espace chaleureux et intimiste où sont programmés des spectacles de compagnies locales et régionales, spécialement sélectionnées par Loïc Rojouan, directeur du Théâtre. Comédies, seul-en-scènes ou pièces dramatiques, le Théâtre des Beaux-Arts s’efforce de maintenir une programmation à la fois éclatée et cohérente pour toujours surprendre et satisfaire son public, qu’il soit habitué ou curieux.

Lustres, mur de pierre et poutres apparentes font du Théâtre des Beaux- Arts un endroit apprécié pour son charme et son authenticité. L’esprit du théâtre de proximité est entretenu par l’équipe entourant Loïc Rojouan et par l’agencement de la salle voulue délibérément feutrée et cosy. Vous pourrez alors, le temps d’un spectacle, vous immerger dans un microcosme unique en son genre qui changera votre expérience du théâtre.

Théâtre Comédie