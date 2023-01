L’Autre Voyage d’Ulysse – Et mes Ailes Cie Thue et Mue Thue et Mue Catégories d’Évènement: Calvados

L’Autre Voyage d’Ulysse – Et mes Ailes Cie Thue et Mue, 11 février 2023, Thue et Mue . L’Autre Voyage d’Ulysse – Et mes Ailes Cie Impasse du Chapeau – Cheux Salle des fêtes Thue et Mue Calvados Salle des fêtes Impasse du Chapeau – Cheux

2023-02-11 11:00:00 11:00:00 – 2023-02-11 11:45:00 11:45:00

Salle des fêtes Impasse du Chapeau – Cheux

Thue et Mue

Calvados Ulysse, grand héros de la mythologie grecque, trébuche, tombe à la renverse et se retrouve éjecté de son histoire. Comment va-t-il se débrouiller pour retrouver le chemin de la maison ? Égaré au milieu d’un espace inconnu rempli de livres, il se glisse à travers les pages et rencontre des personnages parfois drôles, parfois inquiétants. Avec tendresse et humour, les héros de la littérature jeunesse et classique vont le bousculer, le chahuter mais peut-être aussi le ramener à bon port.

Théâtre de papier, musique et ombres à partir de 5 ans Salle des fêtes Impasse du Chapeau – Cheux Thue et Mue

