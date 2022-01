L’autre voyage d’Ulysse Colombelles, 30 janvier 2022, Colombelles.

L’autre voyage d’Ulysse Médiathèque Le Phénix 10 rue Elsa Triolet Colombelles

2022-01-30 15:00:00 15:00:00 – 2022-01-30 16:00:00 16:00:00 Médiathèque Le Phénix 10 rue Elsa Triolet

Colombelles Calvados

Ulysse, grand héros de la mythologie grecque, trébuche, tombe à la renverse et se retrouve éjecté de son histoire. Comment va-t-il se débrouiller pour retrouver le chemin de la maison ?

Avec tendresse et humour, les héros de la littérature jeunesse et classique vont le bousculer, le chahuter mais peut-être aussi le ramener à bon port.

À partir de 5 ans.

Source : Médiathèque Le Phénix

mediatheque@colombelles.fr +33 2 31 72 27 46

Médiathèque Le Phénix 10 rue Elsa Triolet Colombelles

