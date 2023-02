L’autre sens Festival – Pistes et platines Orbey Orbey Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Haut-Rhin Orbey EUR Au programme ? Des Dj’s live, du vin chaud, du jus de pomme chaud et des crêpes faîtes avec amour !

Le tout en extérieur pour profiter du grand air et de la neige !

Donc à vos skis, raquettes, boule de neige, mettez des habits chauds, prévoyez vos lunettes de soleil et un max de bonne humeur !

Une cagnotte sur place si vous souhaitez faire un don ou mettre un message d’amour pour soutenir l’association et les événements qu’ils mettrons en place. Musique, DJ’s, neige et fun, voici le programme! Orbey

