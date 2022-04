L’autre SALON (du livre ) Palais de la Femme, 24 avril 2022, Paris.

Du vendredi 22 avril 2022 au dimanche 24 avril 2022 :

dimanche

de 11h00 à 19h00

. gratuit

Voilà près de 20 ans que L’Association de l’autre LIVRE qui réunit dans toute la France plus de 200 éditeurs adhérents tient salon avec 2 éditions annuelles. Deux rendez-vous devenus indispensables pour les lecteurs qui affectionnent une diversité de livres, de thèmes, d’univers, d’originalité manquant trop souvent de visibilité dans les médias et les librairies. Ainsi ces 2 salons invitent durant 3 jours à la découverte du travail de plus d’une centaine d’éditeurs venus de toute la France, de Belgique, de Suisse, du Canada …

L’Association de l’autre LIVRE qui a initié L’autre SALON rejette le trop facile racolage sur la promesse d’une dédicace par une tête d’affiche «vue à la télé» ou «entendue à la radio», mais par sa démarche d’indépendance favorise de vraies rencontres, avec des professionnels qui osent la poésie ; qui osent les talents inconnus ; les livres-objets, les livres d’artiste, les titres oubliés ; qui osent même la littérature, celle qui emporte ou fait réfléchir ; qui osent par conviction, et qui prennent par conséquent des risques, même celui de déplaire : en demandant par exemple aux pouvoirs publics de remettre le livre au centre des politiques culturelles. Car il en va de la maîtrise partagée de la langue. Un peuple privé de sa langue est un peuple dépossédé et aliéné. Or la maîtrise de la langue est liée à la diffusion de la lecture : c’est, aussi, une question de démocratie.

Nous plaidons donc pour la mise en place d’un plan global pour la filière livre. Il faut remettre à plat les tarifs postaux pour la diffusion du livre, mais aussi les relations commerciales avec les libraires et les grandes enseignes, et la diffusion-distribution du livre, en garantissant notamment le pluralisme dans les médias : nous sommes environ 3.000 éditeurs en France, et l’on n’entend guère parler que d’un nombre limité d’entre eux et souvent toujours les mêmes . L’Association de l’autre LIVRE est là, aussi, pour que s’épanouissent les petits éditeurs indépendants, amoureux de leur métier, audacieux dans leur talent pour faire découvrir des auteurs qui valent bien souvent les têtes de gondoles des librairies.

Palais de la Femme 94 rue de Charonne 75011 Paris

