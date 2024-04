L’AUTRE PROGRAMME BLEU GRENOUILLE Pont-à-Mousson, samedi 13 avril 2024.

L’AUTRE PROGRAMME BLEU GRENOUILLE Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Samedi

Venez découvrir le huitième spectacle du festival jeune public proposé par la Communauté de Communes !

Chaussez vos bottes en caoutchouc, nous partons pour le monde coloré et singulier des zones humides ! Bleu Grenouille est une plongée poétique dans ce royaume intriguant et enchanteur où hérons, libellules, et grenouilles coulent des jours heureux … pas si tranquilles ! Sans paroles, dans un univers graphique délicat, le spectacle mêle création en direct d’images rétroprojetées à un théâtre gestuel et marionnettique empli de personnages farfelus et pleins de vie. Une création poétiquement sauvage, délicieusement aquatique, légère, fleurie, questionnant, la fleur au fusil, le rapport de l’Homme à la Nature.

Public à partir de 4 ans.Enfants

3 EUR.

Début : 2024-04-13 10:30:00

fin : 2024-04-13 11:15:00

4 rue de l’Institut Joseph Magot

Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est mediatheque@bassin-pont-a-mousson.fr

