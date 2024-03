« L’autre paradis »: Jardin d’essence-jardin des sens. Visite et parcours. L’autre Paradis Poligny, samedi 1 juin 2024.

1 et 2 juin L'autre Paradis L'entrée est gratuite avec mise à disposition d'une boite de participation libre pour ceux qui souhaitent aider à l'entretien du parc. Venez en chaussures adaptées à la marche: ça grimpe!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T16:00:00+02:00 – 2024-06-01T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T13:00:00+02:00

Un jardin est avant tout une expérience sensorielle. Apportez votre âme d’enfant, nous vous accueillons pour un parcours sensoriel et/ou une visite guidée ou libre du jardin. Merci de vous inscrire pour que nous puissions vous recevoir au mieux dans ce magnifique jardin dont nous sommes les heureux gardiens.

Myrtille&Laurent

L’autre Paradis 1 rue des Bois 77167 Poligny Poligny 77167 Seine-et-Marne Île-de-France 07 81 34 68 19 https://www.lautreparadis.life/ [{« type »: « email », « value »: « contact@lautreparadis.life »}] L’autre paradis est un parc paysagé aux allures de jardin méditatif, perché sur un coteau forestier de la forêt de Poligny qui jouxte la forêt de Fontainebleau. Il a été créé à partir de 1967, par le pianiste Yvon Gaudin et sa maman Louise Huon. Ensemble ils ont réalisé l’œuvre d’une vie: une petite oasis composée de 2 bassins aux nymphéas, 7 ponts japonais, 4 cascades, 2 petits belvédères, nombreuses vasques, bancs de grès, d’un petit bois, d’un dédale d’allées bordées de grands buis, de conifères et d’arbustes à feuilles persistantes, de nombreux rochers de grès gris et roses, de petites plages… Le tout sur une surface totale d’un demi hectare. Les essences choisies (bambous noirs et verts, arbres à perruque, buis, conifères, feuillus variés, massifs de bruyères, lavandes, rosiers, grimpantes) offrent à toutes saisons une composition végétale panachée. Le lieu est d’une grande richesse en terme de biodiversité: crapauds accoucheurs, grenouilles, couleuvres, chats sylvestres, martins pêcheurs, héron, poissons, chauve souris, libellules, mésanges, sittelles, tourterelles, passereaux, buses et chouettes venues de la forêt se situant juste au dessus du jardin. Le lieu est entretenu par nos soins avec des procédés écologiques (compost, traitements naturels, abris et nichoirs et réserve d’eau pour la faune, récupération des eaux de pluie.) Depuis notre acquisition de ce lieu, nous souhaitons remettre en valeur et protéger ce sanctuaire naturel, nous avons introduit de nouvelles essences, ainsi que des fruitiers et fait du lieu un refuge LPO (protection des oiseaux et de la biodiversité). Nous y organisons de temps en temps des concerts de musique douce pour ne pas perturber la faune, des séances de yoga et des expositions. En effet, partager cet endroit avec le plus grand nombre nous semble important car il apporte un vrai bien-être aux personnes qui s’y posent. Utiliser le parking du cimetière ou de la mairie et venir à pied.

©Laurent Mas