L’autre Marché par les Ecossolies Carré Feydeau, 2 décembre 2022, Nantes.

Gratuit : non Du 1er au 23 décembre 2022 :lundi au jeudi : 11h à 20hvendredi : 11h à 21hsamedi : 10h à 21hdimanche : 10h à 20h

Artisanal, durable et solidaire, l’emblématique marché de Noël de l’économie sociale et solidaire réunit plus de 60 associations et entreprises locales. Venez flâner sur ce marché pas comme les autres pour dénicher des cadeaux qui ont du sens ou simplement partager un bon moment. Au programme de cette 14e édition : des ateliers créatifs pour petits et grands, un grand espace de vente 100 % seconde main, une offre de restauration inventive et éco-responsable et un bar bio. Dans le cadre du Voyage en hiver (du 24 novembre 2022 au 1er janvier 2023)

Carré Feydeau Centre-ville Nantes 44000