L’Autre Marché Carré Feydeau, 13 décembre 2021, Nantes.

2021-12-13

Horaire : 11:00 20:00

Gratuit : non

L’Autre Marché est de retour ! Pour la 13e édition du marché de Noël alternatif et solidaire de Nantes, rendez-vous du 27 novembre au 23 décembre sur l’Esplanade Feydeau. Au programme : – 34 exposant.e.s en chalets permanents et 27 exposant.e.s lors des ventes thématiques : autant d’occasions d’offrir local, artisanal, éthique et solidaire !- 3 semaines thématiques : cuisine, mode, édition et culture.- Des ventes spéciales le week-end : marché paysan, mode rétro vintage et sport collector, appareils ménagers reconditionnés – Des temps forts orchestrés par les membres du réseau des Ecossolies pour découvrir les bonnes idées près de chez soi, apprendre à faire soi-même et fêter ensemble cette fin d’année ! Ateliers DIY, “causeries” et visites accessibles gratuitement et sans inscription.

Carré Feydeau adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville

