Le Ballet du Nord, CCN & Vous ! présente au Théâtre Le Colisée la pièce “L’Autre”, nouvelle création de Sylvain Groud. _**L’Autre**_ création 2021 _”Nous ne sommes jamais aussi conscients de quelque chose que lorsque que nous le perdons.”_ L’Autre est un trio qui sublime l’interdépendance entre les individus, la capacité d’être avec l’autre. Les protagonistes se répondent, se font confiance et savent qu’étant fou l’un de l’autre la violence de la séparation sera inévitable. Cette danse créée à deux se disloque au fur et à mesure que l’absence s’installe, et il faut alors en assumer les conséquences, disséquer le mouvement, le laisser exprimer ce nouvel état : le manque. Comme traduction du lien palpable qui unit encore les êtres, la musique, interprétée sur le plateau par la pianiste de renom Vanessa Wagner, participe à une évidente complicité physique et spirituelle.

15€ / 10€

