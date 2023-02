L’AUTRE FILLE, Théâtre des Mathurins, Paris THEATRE MATHURINS – PETITE SALLE, 10 février 2023, PARIS.

L’AUTRE FILLE, Théâtre des Mathurins, Paris THEATRE MATHURINS – PETITE SALLE. Un spectacle à la date du 2023-02-10 au 2023-03-05 15:00. Tarif : 35.0 à 35.0 euros.

Théâtre des Mathurins (Lic.1069724) présente L’AUTRE FILLEAvec Marianne BASLER Texte de Annie ERNAUX Prix Nobel de la LittératureMise en scène de Jean-Philippe PYUYMARTIN et Marianne BASLER Lumières de Franck THEVENON, Musique de Vincent-Marie BOUVOT Annie Ernaux adresse une lettre à sa sœur morte deux ans avant sa naissance. Cette sœur dont elle découvre l’existence en entendant une conversation de sa mère. Les paroles « elle était plus gentille que celle-là » se gravent dans sa mémoire. Elle, l’enfant vivant, se construira contre elle, entre réel et imaginaire, au gré des objets, photos, paroles échappées. Annie Ernaux interroge le pourquoi du silence et son désir d’adresser cette lettre. Marianne Basler est cette voix, précise et douloureuse, attentive et consolante. LA PRESSE EN PARLE :Coup de cœur Télérama TTT”Marianne Basler donne aux mots leur densité, leur volume, leur chair.” Joëlle Gayot “Marianne Basler sublime”Jacques Nerson, L’Obs “Marianne Basler incarne la pensée de l’écrivaine à l’œuvre. Elle en est même si convaincante qu’on a l’impression de voir l’auteure.”Isabelle Stibbe, La Terrasse “Dans ce récit, cette appropriation du personnage de l’auteure, Marianne Basler est magistrale. Elle est, elle vit le personnage, son intensité, sa densité.”Gérald Rossi, L’Humanité “Moment de théâtre intense qui porte haut la voix d’Annie Ernaux.”Jean-Pierre Thibaudat, Mediapart “Interprétation bouleversante de Marianne Basler”Mathieu Doctermann, Toutelaculture.com “On est saisi par l’intensité dramatique. (…) Un talent d’une rare délicatesse.”Myriem Hajoui, A nous Paris “Rien d’autre que la subtilité de l’interprétation. C’est comme si le texte s’écrivait devant nous. Splendide incarnation.”Armelle Héliot, Figaroscope Marianne Basler, Annie Ernaux EUR35.0 35.0 euros

Votre billet est ici

THEATRE MATHURINS – PETITE SALLE PARIS 36, rue des Mathurins 75008

Théâtre des Mathurins (Lic.1069724) présente

L’AUTRE FILLE

Avec Marianne BASLER

Texte de Annie ERNAUX Prix Nobel de la Littérature

Mise en scène de Jean-Philippe PYUYMARTIN et Marianne BASLER

Lumières de Franck THEVENON, Musique de Vincent-Marie BOUVOT

Annie Ernaux adresse une lettre à sa sœur morte deux ans avant sa naissance. Cette sœur dont elle découvre l’existence en entendant une conversation de sa mère. Les paroles « elle était plus gentille que celle-là » se gravent dans sa mémoire. Elle, l’enfant vivant, se construira contre elle, entre réel et imaginaire, au gré des objets, photos, paroles échappées. Annie Ernaux interroge le pourquoi du silence et son désir d’adresser cette lettre. Marianne Basler est cette voix, précise et douloureuse, attentive et consolante.

LA PRESSE EN PARLE :

Coup de cœur Télérama TTT

“Marianne Basler donne aux mots leur densité, leur volume, leur chair.” Joëlle Gayot



“Marianne Basler sublime”

Jacques Nerson, L’Obs



“Marianne Basler incarne la pensée de l’écrivaine à l’œuvre. Elle en est même si convaincante qu’on a l’impression de voir l’auteure.”

Isabelle Stibbe, La Terrasse



“Dans ce récit, cette appropriation du personnage de l’auteure, Marianne Basler est magistrale. Elle est, elle vit le personnage, son intensité, sa densité.”

Gérald Rossi, L’Humanité



“Moment de théâtre intense qui porte haut la voix d’Annie Ernaux.”

Jean-Pierre Thibaudat, Mediapart



“Interprétation bouleversante de Marianne Basler”

Mathieu Doctermann, Toutelaculture.com



“On est saisi par l’intensité dramatique. (…) Un talent d’une rare délicatesse.”

Myriem Hajoui, A nous Paris



“Rien d’autre que la subtilité de l’interprétation. C’est comme si le texte s’écrivait devant nous. Splendide incarnation.”

Armelle Héliot, Figaroscope

.2023-03-05.

Votre billet est ici