L’autre THEATRE MUNICIPAL, 7 octobre 2023, DENAIN.

L’autre THEATRE MUNICIPAL. Un spectacle à la date du 2023-10-07 à 20:30 (2023-10-07 au ). Tarif : 6.8 à 6.8 euros.

OUVERTURES DES PORTES 45 MIN AVANT LE SPECTACLE Est ce qu'on peut trop aimer quelqu'un ? Quand ELLE et LUI se rencontrent c'est l'amour fou ! Mais de deux ils deviennent très vite trois, car en arrière-plan L'AUTRE est la?, s'installe dans leur appartement et devient alors pour le couple une colocataire étrange, touchante puis dangereuse… Une pièce poétique et thérapeutique, une rencontre entre le théâtre et la danse pour donner corps a? l'invisible, parler des aidants et mettre en lumière les troubles psychiatriques par le prisme de l'intime.

THEATRE MUNICIPAL DENAIN rue de Villars Nord

Est ce qu’on peut trop aimer quelqu’un ? Quand ELLE et LUI se rencontrent c’est l’amour fou ! Mais de deux ils deviennent très vite trois, car en arrière-plan L’AUTRE est la?, s’installe dans leur appartement et devient alors pour le couple une colocataire étrange, touchante puis dangereuse… Une pièce poétique et thérapeutique, une rencontre entre le théâtre et la danse pour donner corps a? l’invisible, parler des aidants et mettre en lumière les troubles psychiatriques par le prisme de l’intime.

