20h30 – Spectacle “En Construction” avec le Comédien José Cruz 21h30 – Dîner pour ceux et celles qui le veulent 23h00 – Concerts DJ MYK et DJ Alex DA KOSTA Entrée libre, billetterie en ligne : [https://www.lagrandeposte.com/scene/](https://www.lagrandeposte.com/scene/)

Evènement culturel et festif mettant à l’honneur le portugal durant le Joli mois de l’Europe 2022 La Grande Poste de Bordeaux 7 rue du palais gallien Bordeaux Saint-Seurin Gironde

