Rap R&B PopA 27 ans, une jeune femme réécrit les règles du rap français. Son pseudo : Lala &ce, à prononcer Lala Ace, comme un ace au tennis (elle ne cache pas son admiration pour Serena Williams). Originaire de Bron, près de Lyon, elle a vécu à Londres, à Paris, ou encore à Lisbonne. Nourrie de métissage, cette Franco-Ivoirienne a sorti deux albums épatants, Everything Tasteful et SunSystem, qui ont fait d’elle l’un des espoirs les plus fascinants de la scène rap hexagonale. Ses atouts : un flow inné, une voix langoureuse, une volonté de ralentir la cadence pour renforcer la sensualité, une androgynie assumée, une fierté queer non dissimulée, une passion pour Nietzsche, ainsi qu’une facilité pour parler le langage du corps tout en s’adressant à nos cerveaux.© Talent Boutique

