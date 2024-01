ALICE ET MOI L’AUTRE CANAL Nancy, 1 mars 2024, Nancy.

Alice et Moi est une auteure, compositrice et interprète de pop française à l’univers esthétique singulier et à l’imagination débordante. Touche à tout, elle supervise la direction artistique de son projet, de la réalisation de ses clips au stylisme, de la production à l’écriture de ses textes, et prête même sa plume pour d’autres artistes féminines. Aujourd’hui, après deux EPs “Filme Moi” et “Frénésie” et un premier album “Drama”, elle s’apprête à sortir son deuxième album « Photographie » le 3 novembre 2023.

Tarif : 24.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-03-01 à 20:30

L’AUTRE CANAL Boulevard d’Austrasie – 54000 Nancy 54