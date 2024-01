TECHNO STORY #11 : DAVE CLARKE L’AUTRE CANAL Nancy Catégorie d’Évènement: Nancy TECHNO STORY #11 : DAVE CLARKE L’AUTRE CANAL Nancy, 27 janvier 2024, Nancy. Techno Story 11 • Dave ClarkeKontakt Production revient à L’Autre Canal pour présenter sa onzième édition de cet événement devenu incontournable à Nancy. Après une belle édition anniversaire l’année dernière pour ses dix ans, ce nouveau rendez-vous s’annonce déjà bouillant en accueillant à nouveau l’un des grands noms de la Techno et l’un des artistes qui a marqué l’histoire de ce mouvement depuis ses débuts !

Tarif : 23.00 – 23.00 euros.

Début : 2024-01-27 à 22:00 Réservez votre billet ici L’AUTRE CANAL Boulevard d’Austrasie – 54000 Nancy 54 Détails Catégorie d’Évènement: Nancy Autres Code postal 54000 Lieu L'AUTRE CANAL Adresse Boulevard d'Austrasie - Ville Nancy Departement 54 Lieu Ville L'AUTRE CANAL Nancy Latitude 48.692102 Longitude 6.201675 latitude longitude 48.692102;6.201675

