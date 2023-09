BENJAMIN BIOLAY L’AUTRE CANAL Nancy, 9 novembre 2023, Nancy.

BENJAMIN BIOLAY L’AUTRE CANAL a lieu à la date du 2023-11-09 à 20:00:00.

Tarif : 43 à 43 euros.

Benjamin Biolay, Saint-Clair, en tournée en 2023.Après le triomphe de l’album et de la tournée Grand Prix (disque de platine, deux Victoires de la Musique en 2020, tour sold out) Benjamin Biolay revient avec Saint-Clair, 10e album original, qui nous rend encore plus impatient de le retrouver sur scène. Un regard unique, des mélodies irrésistibles à l’humeur rock et un opus déjà promis à tous les honneurs.Retrouvez Benjamin Biolay en tournée dans toute la France, avec une date exceptionnelle à l’Accor Arena de Paris le 12 décembre 2023.

Réservez votre billet ici

45, bd d’Austrasie – Nancy

Attention il y a pas mal de sens unique pour y accéder, visualisez votre voyage si vous comptez venir en voiture, ça sera plus pratique.

Un moyen pratique pour venir à L’Autre Canal, situé à 100 mètres de l’arrêt de tram St Georges.

Le dernier tram passe aux alentours de minuit. Renseigner vous avant de venir et n’hésitez pas à utiliser ce mode de transport.

A pied :

10 mn à pied de la place Stanislas.

A partir de la place Stanislas, suivez la ligne du tram. Prendre la rue St Gorges dans le sens Essey- les-Nancy, puis rue du XXème Corps jusqu’à l’arrêt de tram St Georges. Tourner à droite (au coin de l’INSET) et continuer 100 mètres tout droit. Vous y êtes !

En vélo :

Un parking vélo d’une trentaine de places est installé à proximité de l’entrée de l’Autre Canal.

L’AUTRE CANAL

Boulevard d’Austrasie – Nancy 54000

http://www.benjaminbiolay.com/

https://www.youtube.com/user/biolayofficiel

https://www.facebook.com/benjaminbiolayofficiel

https://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Biolay

Réservez votre billet ici