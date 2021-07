Toulouse Espace Job Haute-Garonne, Toulouse L’Autre Big Band Espace Job Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

### L’Autre Big Band #### En partenariat avec Music’Halle Créé en 2021, ce collectif d’artistes renommés de la scène jazz toulousaine se réunit afin d’expérimenter sa propre musique : des créations originales et variées d’influences multiples, tant inspirée du jazz contemporain que des références aux grands arrangeurs de l’histoire en grand orchestre. Guitare Florent Hortal / Piano Étienne Manchon / Contrebasse George Storey / Batterie Malo Evrard **Entrée libre** dans la limite des places disponibles Culture Espace Job 105 Route de Blagnac, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

