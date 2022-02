Lautraix restaurant – Menu de la Saint-Valentin Aix-en-Provence, 14 février 2022, Aix-en-Provence.

54 54 // Menu //



Mise en bouche amoureuse

************************************

● Carpaccio de poissons crus, marinade au citron, caviar français et baies de grenade

Ou

● Velouté de courge, crème fouettée à la muscade, éclats de châtaigne et foie gras en copeaux

Ou

● Sur un feuilleté : œuf poché florentine, crème réduite à la truffe fraîche

************************************

● Paleron de veau braisé, jus aux champignons, pommes rôties

Ou

● Pavé d’espadon sur le grill, bisque de favouilles, rouille et légumes de saison

Ou

● Emincé de magret de canard IGP Sud-Ouest, sur un écrasé de pommes de terre aux herbes, jus aux mendiants

************************************

● Entremet vanille, glaçage façon pomme d’amour

Ou

● Macaron praliné, et son cœur amoureux au chocolat

Ou

● A partager à 2 : assiette de fruits exotiques, sorbet mangue passion, caquelon de chocolat chaud et pralines roses

Lautraix restaurant vous propose son menu spécial pour la Saint-Valentin !

lotrerestaurant@hotmail.fr +33 4 42 20 34 76 https://lautraix.com/

