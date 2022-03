L’autoportrait dans la peinture d’Albrecht Dürer Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône 6 6 La conférence est construite comme une enquête portant sur la vie et l’œuvre du peintre et graveur de Nuremberg : elle examinera l’hypothèse de l’historien d’art Panofsky qui voyait dans la célèbre gravure de Dürer – Mélencolia (1514) – un autoportrait spirituel de son auteur. Conférence de Ronald Bonan, Docteur et agrégé de philosophie

A. Dürer (1471-1528) a réalisé une série d'autoportraits qui inaugurent d'une certaine façon ce genre en peinture. Quels en sont les enjeux et la portée artistique, esthétique et philosophique ?

