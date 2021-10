L’automne du jeune public : Zébulon Mugron, 3 novembre 2021, Mugron.

L’automne du jeune public : Zébulon 2021-11-03 – 2021-11-03 Espace Henri Emmanuelli Avenue Carnot

Mugron Landes Mugron

EUR 3.5 3.5 Programme de courts-métrages d’animation “Zébulon et les médecins volants” (durée 43 minutes – à partir de 3/4 ans). Une princesse médecin ? Le roi ne l’entend pas de cette oreille, mais Perle est bien décidée à mener la vie qu’elle a choisie… Film suivi d’ateliers créatifs et de jeux autour du film. D’autres dates à noter : mercredi 24 novembre et samedi 4 décembre.

Programme de courts-métrages d’animation “Zébulon et les médecins volants” (durée 43 minutes – à partir de 3/4 ans). Une princesse médecin ? Le roi ne l’entend pas de cette oreille, mais Perle est bien décidée à mener la vie qu’elle a choisie… Film suivi d’ateliers créatifs et de jeux autour du film. D’autres dates à noter : mercredi 24 novembre et samedi 4 décembre.

+33 5 58 97 92 42

Programme de courts-métrages d’animation “Zébulon et les médecins volants” (durée 43 minutes – à partir de 3/4 ans). Une princesse médecin ? Le roi ne l’entend pas de cette oreille, mais Perle est bien décidée à mener la vie qu’elle a choisie… Film suivi d’ateliers créatifs et de jeux autour du film. D’autres dates à noter : mercredi 24 novembre et samedi 4 décembre.

Cinéma Entracte Mugron

dernière mise à jour : 2021-10-19 par OT Terres de Chalosse