L’automne du jeune public : Même les souris vont au paradis Mugron, 24 novembre 2021, Mugron.

L'automne du jeune public : Même les souris vont au paradis

2021-11-24 15:00:00 – 2021-11-24 Espace Henri Emmanuelli Avenue Carnot

Mugron Landes

EUR 4 4 Film d’animation de Jan Bubenicek et Denisa Grimmovà (durée 1h24 – dès 6 ans). Une souris au fort caractère et un renardeau timide se retrouvent au paradis des animaux. Devenus amis, ils se préparent à vivre de nombreuses aventures. Film suivi d’un atelier stop-motion pour découvrir la technique de l’animation en volume, utilisée dans le film. D’autres dates à noter : mercredi 3 novembre et samedi 4 décembre.

+33 5 58 97 92 42

Cinéma Entracte Mugron

Espace Henri Emmanuelli Avenue Carnot Mugron

