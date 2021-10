Émerainville RDV Émerainville, Seine-et-Marne L’automne des oiseaux RDV Émerainville Catégories d’évènement: Émerainville

Seine-et-Marne

L’automne des oiseaux RDV, 6 novembre 2021, Émerainville. L’automne des oiseaux

RDV, le samedi 6 novembre à 09:30

Venez observer, à l’approche de l’hiver, les oiseaux sédentaires, quelques hivernants et le passage d’espèces migratrices au sein du Bois Saint-Martin. Vous pourrez également croiser quelques espèces exotiques… échappées de captivité, certains mammifères et les derniers papillons ! Sortie nature coorganisée par l’Agence des Espaces Verts d’Île de France. Observation des oiseaux sédentaires et hivernants. RDV 1 allée du Berdoudou 77184 Emerainville Émerainville Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-06T09:30:00 2021-11-06T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Émerainville, Seine-et-Marne Autres Lieu RDV Adresse 1 allée du Berdoudou 77184 Emerainville Ville Émerainville lieuville RDV Émerainville