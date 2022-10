L’automne des bébés lecteurs

L’automne des bébés lecteurs, 22 octobre 2022, . L’automne des bébés lecteurs



2022-10-22 – 2022-10-22 EUR Des rendez-vous incontournables au rythme des saisons à noter dans vos agendas. Venez avec vos tout-petits bouts de chou (jusqu’à 3 ans maxi) et partagez un moment privilégié de rencontre avec les livres… Des outils et des animations adaptés à l’âge de l’enfant vous seront proposés : Tapis à histoires, lectures d’album et comptines sont au programme ! Des rendez-vous incontournables au rythme des saisons à noter dans vos agendas. Venez avec vos tout-petits bouts de chou et partagez un moment privilégié de rencontre avec les livres. +33 5 49 66 41 86 Réseau lecture du Thouarsais dernière mise à jour : 2022-10-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville