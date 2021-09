Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou, Maine-et-Loire L’AUTOMNE DE CARPE DIEM Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou Catégories d’évènement: Chemillé-en-Anjou

Maine-et-Loire

L’AUTOMNE DE CARPE DIEM Chemillé-en-Anjou, 2 octobre 2021, Chemillé-en-Anjou. L’AUTOMNE DE CARPE DIEM 2021-10-02 – 2021-10-02 LA JUMELLIERE Espace des 2 chênes

Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire 8 12 EUR La troupe de Carpe Diem vous propose deux représentations sur une seule et même journée à la Jumellière.

” Huit femmes ” : Une pièce de théâtre policière de Robert Thomas créée en 1958 : “Six membres d’une famille bourgeoise se préparent à fêter Noël. S’ajoutent la cuisinière et la femme de chambre. Mais au matin, l’époux, Marcel, est retrouvé mort assassiné, étendu dans son lit avec un couteau dans le dos. Tout le monde est soupçonné…!” 8 comédiennes sur scène. Durée : 2h “Ivresse de l’amour… Contrôle de routine” : Dans la petite gendarmerie de son village, le docteur Bellac vient déclarer la disparition de sa femme. Il est reçu par le brigadier Ramier, fin limier, fin psychologue, et dont l’expérience conjugale personnelle va faire avancer l’enquête à pas de géant !

Rebondissements, quiproquos et jeux de mots dans cette comédie de Didier Baffou à ne rater sous aucun prétexte ! Comédiens : Stéphane Belland et Antoine Leveau

Durée : 1h10 Billetterie sur place 30 minutes avant le début du spectacle. Carpe Diem en balade automnale … carpediem.chemille@gmail.com +33 7 71 73 78 55 https://www.carpediem-theatre.fr/ La troupe de Carpe Diem vous propose deux représentations sur une seule et même journée à la Jumellière.

” Huit femmes ” : Une pièce de théâtre policière de Robert Thomas créée en 1958 : “Six membres d’une famille bourgeoise se préparent à fêter Noël. S’ajoutent la cuisinière et la femme de chambre. Mais au matin, l’époux, Marcel, est retrouvé mort assassiné, étendu dans son lit avec un couteau dans le dos. Tout le monde est soupçonné…!” 8 comédiennes sur scène. Durée : 2h “Ivresse de l’amour… Contrôle de routine” : Dans la petite gendarmerie de son village, le docteur Bellac vient déclarer la disparition de sa femme. Il est reçu par le brigadier Ramier, fin limier, fin psychologue, et dont l’expérience conjugale personnelle va faire avancer l’enquête à pas de géant !

Rebondissements, quiproquos et jeux de mots dans cette comédie de Didier Baffou à ne rater sous aucun prétexte ! Comédiens : Stéphane Belland et Antoine Leveau

Durée : 1h10 Billetterie sur place 30 minutes avant le début du spectacle. dernière mise à jour : 2021-09-24 par

Détails Catégories d’évènement: Chemillé-en-Anjou, Maine-et-Loire Autres Lieu Chemillé-en-Anjou Adresse LA JUMELLIERE Espace des 2 chênes Ville Chemillé-en-Anjou lieuville 47.28186#-0.72993