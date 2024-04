L’Automnale Arc-lès-Gray, dimanche 29 septembre 2024.

L’Automnale Arc-lès-Gray Haute-Saône

L’Automnale, le rendez-vous des artisans et commerçants de notre bassin de vie.

Mettre en avant nos enseignes, nos produits et notre savoir-faire fait partie de nos priorités.

Ambiance chaleureuse et festives.

Animations et entrée gratuites pour tous. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-29 10:00:00

fin : 2024-09-29

rue des Giranaux

Arc-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté communication@arc-les-gray.com

L’événement L’Automnale Arc-lès-Gray a été mis à jour le 2024-03-29 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY