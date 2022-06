L’Automnal Gourmand – Visite à la ferme de Chante-Frache Saint-Julien-Molhesabate Saint-Julien-Molhesabate Catégories d’évènement: 43220

Saint-Julien-Molhesabate

L’Automnal Gourmand – Visite à la ferme de Chante-Frache Saint-Julien-Molhesabate, 30 octobre 2022, Saint-Julien-Molhesabate. L’Automnal Gourmand – Visite à la ferme de Chante-Frache ferme de Chante-Frache 4 Route de la Frache Saint-Julien-Molhesabate

2022-10-30 15:00:00 15:00:00 – 2022-10-30 16:30:00 16:30:00 ferme de Chante-Frache 4 Route de la Frache

Saint-Julien-Molhesabate 43220 EUR 5 5 Polyculture élevage s’inspirant largement des principes de la permaculture : maraîchage, élevage vaches Highlands, moutons, sylviculture durable. Visite promenade commentée. A partir de 10 ans +33 6 14 53 83 54 ferme de Chante-Frache 4 Route de la Frache Saint-Julien-Molhesabate

