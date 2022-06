L’Automnal Gourmand – Visite à la ferme de Chante-Frache

L’Automnal Gourmand – Visite à la ferme de Chante-Frache, 1 novembre 2022, . L’Automnal Gourmand – Visite à la ferme de Chante-Frache

2022-11-01 15:00:00 15:00:00 – 2022-11-01 16:30:00 16:30:00 Polyculture élevage s’inspirant largement des principes de la permaculture : maraîchage, élevage vaches Highlands, moutons, sylviculture durable. Visite promenade commentée. A partir de 10 ans dernière mise à jour : 2022-06-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville