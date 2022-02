L’AUTO-EMPATHIE POUR APPRENDRE À S’AIMER LAB01 – Living Lab, 24 septembre 2022, Ambérieu-en-Bugey.

L’AUTO-EMPATHIE POUR APPRENDRE À S’AIMER

du samedi 24 septembre au dimanche 25 septembre à LAB01 – Living Lab

Si vous n’arrivez pas à percevoir votre valeur, si vous vous sentez souvent tiraillé pour faire des choix éclairés, si vous vous tapez dessus à la moindre petite erreur, ou bien si vous avez de la tolérance envers les autres, mais pas envers vous-même… Alors rejoignez-nous pour ce deuxième cycle de formation de deux jours lors duquel vous comprendrez les grands mécanismes psychiques qui gouvernent nos comportements et qui sont parfois à la source de grandes tensions émotionnelles. Lire l’article : [https://www.communiquer-en-conscience.org/post/accueillir-r%C3%A9concilier-et-aimer-ces-petites-voix-que-nous-avons-dans-nos-t%C3%AAtes](https://www.communiquer-en-conscience.org/post/accueillir-r%C3%A9concilier-et-aimer-ces-petites-voix-que-nous-avons-dans-nos-t%C3%AAtes) L’auto-empathie, comme son nom l’indique, permet de se donner à soi-même de l’empathie. Cette démarche est un véritable chemin de connaissance de soi inspirée de l’IFS (Internal Family System) du Focusing (E. Gendlin) de la CNV (Communication Non Violente – Marshall B Rosenberg) et de la philosophie de la Maïeusthésie. Sur la base d’apports théoriques et de mises en situation en groupe, vous acquérez : • Une plus grande connaissance de vos parts intérieures, et de votre fonctionnement psychique • La capacité de libérer les tensions émotionnelles et l’anxiété • Plus de discernement lorsque vous devrez faire des choix • Concilier vos parts intérieures lorsque celles-ci s’opposent les unes aux autres • Une plus grande qualité relationnelle avec vous A l’issue de la formation vous serez en mesure d’appliquer l’approche en autonomie et ainsi vivre avec un plus haut niveau de résilience avec vous-même. Pré-requis : avoir suivi le Cycle 1 « Relation à soi / aux autres » [https://www.communiquer-en-conscience.org/l-auto-empathie-1](https://www.communiquer-en-conscience.org/l-auto-empathie-1)

190€TTC le we

LAB01 – Living Lab 46 rue gustave Noblemaire, Ambérieu-en-Bugey Ambérieu-en-Bugey Ain



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-24T09:00:00 2022-09-24T17:30:00;2022-09-25T09:00:00 2022-09-25T17:30:00