Dominique bouchery – chansons incurables L’Autin- centre village – Mairie Montbrun-les-Bains, 21 octobre 2023, Montbrun-les-Bains.

Montbrun-les-Bains,Drôme

Auteur, comédien et musicien !Au théâtre (« En attendant Bouvard & Pécuchet ») comme dans la musique (Entre deux caisses) Dominique Bouchery est polytalent !.

2023-10-21 20:30:00 fin : 2023-10-21 . .

L’Autin- centre village – Mairie Salle des fêtes du village

Montbrun-les-Bains 26570 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Author, actor and musician, Dominique Bouchery is a multi-talented performer, both in the theater (« En attendant Bouvard & Pécuchet ») and in music (Entre deux caisses)

Autor, actor y músico, Dominique Bouchery es un intérprete polifacético, tanto en el teatro (« En attendant Bouvard & Pécuchet ») como en la música (Entre deux caisses)

Autor, Schauspieler und Musiker!Im Theater (« En attendant Bouvard & Pécuchet ») wie auch in der Musik (Entre deux caisses) ist Dominique Bouchery ein Multitalent!

