Marché hebdomadaire Lauterbourg, 1 septembre 2023, Lauterbourg.

Lauterbourg,Bas-Rhin

Petit marché convivial qui prend place tous les mardis sauf les jours fériés sur la Place de la République..

2023-09-01 fin : 2023-09-30 12:00:00. EUR.

Lauterbourg 67630 Bas-Rhin Grand Est



Small, friendly market held every Tuesday except public holidays on Place de la République.

Este pequeño y acogedor mercado tiene lugar todos los martes, excepto los días festivos, en la Place de la République.

Kleiner, geselliger Markt, der jeden Dienstag außer an Feiertagen auf dem Place de la République stattfindet.

Mise à jour le 2023-08-24 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg